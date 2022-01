'Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna sürpriz isim!

Her salı büyük merakla beklenen diziye başarılı oyuncu Serkan Altunorak, Bora karakteriyle dahil olacak.Bora Göktaş; Hakkında çok az şey bilinen gizemli bir adam. Keyfi yerinde olduğu zamanlarda güler yüzlü, yardım etmeyi seven eğlenceli biri. En son ne zaman keyfinin yerinde olduğunu ise kendi bile hatırlamıyor. Zaafları olan, kusurlu insanları sevmez ama zaaflarının ve kusurlarının farkında olan insanlar başının tacıdır. Ona göre yalanlarla dolu bu hayatın içinde ayakta kalabilmenin bir tek yolu vardır; en iyi yalancı olmak.“Evlilik Hakkında Her Şey”in kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı,Gökçe Eyüboğlu,Tülin Ece, Bertan Asllani, Deniz Gündoğdu, Burcu Söyler, Ufuk Özdemir, Alara Turan, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Ela Naz Koçak ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucukgibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.“Evlilik Hakkında Her Şey”,her salı saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.