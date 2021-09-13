Evlilik Hakkında Her Şey'in posteri yayınlandı!

Evlilik ve ilişkilerin kirli düzenini ortaya çıkaracak olan “Evlilik Hakkında Her Şey”in nposterinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk boy gösteriyor.BBC yapımı, “The Split” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Evlilik Hakkında Her Şey”in kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıklarının işleneceği ve bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayeleriyle 21 Eylül’de ekrana gelecek.Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran ve çekimleri İstanbul’da devam eden dizi “Evlilik Hakkında Her Şey”, 21 Eylül’de FOX’ta.