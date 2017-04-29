Evlilik programları yasaklandı!

Uzun süredir akıbeti merak edilen ve büyük tepki çeken evlilik programlarıyla ilgili karar verildi.

Diğer Haberler - 29 Nisan 2017 19:22

Resmi Gazete'de, "689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde 2 yeni KHK yayınlandı.



KHK'lar ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 201 personel ihraç edildi. 34 personel ise göreve iade edildi. Adalet Bakanlığı'na 15 personel iade edildi. 14 dernek KHK kapsamında kapatıldı. 5 derneğin tekrar açılmasına karar verildi.



(EVLİLİK PROGRAMLARI) "SOHBET, ARKADAŞLIK VE EŞ BULMA HATLARININ VE HİZMETLERİNİN TANITIMINA YER VERİLEMEZ"

Kararnamede evlilik programlarına ilişkin, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz" denildi.



"PİLOT SUBAYLARIN" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"



Kararnamede, "926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "31/12/2017 tarihine kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "pilot subayların" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır"



"JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VEYA" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"



Kararnamede, "10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Jandarma Genel Komutanlığının veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.



(DHA)

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