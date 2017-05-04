Evlilik programlarının saati değişiyor

Son zamanların en çok konuşulan konularından olan 'Evlilik programları' için son bir gelişme daha yaşandı.

Dizi - 04 Mayıs 2017 14:51

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'de yeni düzenlemeler gelen 'Evlilik programları'nın saatleri değişecek.



'Evlilik programları' artık çocukların saatinde o yayınlar yapılamayacak. Daha önce koruyucu sembol ile çocukların da izleyebildiği gündüz kuşağında yayınlanan şimdi koruyucu sembol olsa bile gündüz kuşağında yayınlanamayacak.

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