Evlilik programlarının saati değişiyor

Son zamanların en çok konuşulan konularından olan 'Evlilik programları' için son bir gelişme daha yaşandı.

Dizi - 04 Mayıs 2017 14:51
Evlilik programlarının saati değişiyor
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'de yeni düzenlemeler gelen 'Evlilik programları'nın saatleri değişecek.

'Evlilik programları' artık çocukların saatinde o yayınlar yapılamayacak. Daha önce koruyucu sembol ile çocukların da izleyebildiği gündüz kuşağında yayınlanan şimdi koruyucu sembol olsa bile gündüz kuşağında yayınlanamayacak.
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