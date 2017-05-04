Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'de yeni düzenlemeler gelen 'Evlilik programları'nın saatleri değişecek.
'Evlilik programları' artık çocukların saatinde o yayınlar yapılamayacak. Daha önce koruyucu sembol ile çocukların da izleyebildiği gündüz kuşağında yayınlanan şimdi koruyucu sembol olsa bile gündüz kuşağında yayınlanamayacak.
Evlilik programlarının saati değişiyor
Son zamanların en çok konuşulan konularından olan 'Evlilik programları' için son bir gelişme daha yaşandı.Dizi - 04 Mayıs 2017 14:51
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