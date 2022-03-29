Evrim Alasya: Emre Kınay kısmetimi kapattı!

Evrim Alasya konuk olduğu 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programınında aşk üzerine açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Emre ile adımız sürekli dedikodulara karıştı. O benim kısmetimi kapattı." diyerek söylentileri esprili bir şekilde yalanladı.Evrim Alasya açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Bizi 5 yıldır sevgili zannediyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor, 5 yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var.Aslı Şafak’ın "Evlenecek misiniz?" sorusuna ise, "Yani illa ki olur herhalde diye düşünüyorum. Belki de hissediyorsunuzdur. Çok keyifli güzel giden bir ilişkim var şu anda." yanıtını verdi.