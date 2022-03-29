Evrim Alasya konuk olduğu 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programınında aşk üzerine açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Emre ile adımız sürekli dedikodulara karıştı. O benim kısmetimi kapattı." diyerek söylentileri esprili bir şekilde yalanladı.
"SEVGİLİM VAR"
Evrim Alasya açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Bizi 5 yıldır sevgili zannediyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor, 5 yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var.
"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Aslı Şafak’ın "Evlenecek misiniz?" sorusuna ise, "Yani illa ki olur herhalde diye düşünüyorum. Belki de hissediyorsunuzdur. Çok keyifli güzel giden bir ilişkim var şu anda." yanıtını verdi.
Evrim Alasya: Emre Kınay kısmetimi kapattı!
Oyuncu Evrim Alasya, BloombergHT’de yayınlanan 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programının konuğu oldu. Güzel oyuncu, adının uzun süredir aşk dedikodularına karıştığı Emre Kınay ile ilgili bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
29.03.2022 19:33 Magazin