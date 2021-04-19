Exxen'e eleştiri yağmuru!

Bir sürü eksikle yayın hayatına başlayan Exxen'de 3.5 ay geride kalmasına rağmen hala düzelmeyen pek çok şey var. Kullanıcılardan sürekli şikayet yağıyor. 900 milyon TL'lik yatırım yapıldığı söylenen platformla ilgili bu paranın nereye harcandığı merak ediliyor.Reklamlı üyelik politikası en çok eleştiri alan konulardan biri. Reklamlı 9.99 TL, reklamsız 19.99 TL üyelik fiyatı alınan Exxen'e üye olan kullanıcılar hem ücret ödeyip hem de reklam izlemekten şikayetçi.Bir diğer şikayet konusu ise teknik ve güvenlik olarak eksikliklerin olması. Exxen'e girenler sürekli farklı hatalarla karşılaşıyor. Bu durumda kullanıcıları oldukça rahatsız ediyor.Ayrıca Youtube'da tutan projelerin Exxen'e transfer edilmesi de ayrı bir şikayet konusu. Konuşanlar, Katarsis gibi programların yanı sıra birçok Youtuber da Exxen'e içerik üretmeye başladı. Bu durumda "Youtube içeriği izleyeceksek Exxen'e gerek yok" yorumlarının yapılmasına neden oldu.Bir diğer konu da arayüz. Exxen'i Netflix'in arayüzüne benzeten kullanıcılar var.