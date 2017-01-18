Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu

Magazin - 18 Ocak 2017 12:08

İbrahim Toraman’ın eşi Eylem Toraman, kendisini “İş yerimi basıp bana hakaret etti” diye suçlayıp dava eden Ayşe T. hakkında sert konuştu. Eylem Toraman, şunları söyledi:"Ayşe benim yedi yıllık çok yakın bir arkadaşımdı. İbrahim önce onunla görüşmemi istemiyordu. Ben de o yüzden Ayşe ile görüşmeyi kestim. Meğer, Ayşe eşime yıllar önce göz koymuş, İbrahim de bu yüzden bizim görüşmemizi istememiş. Sonradan bunu anladım.""ÖNCE KABUL ETMİŞ""Boşanma davası sırasında Ayşe'nin bana şahitlik yapmasını istedim. Önce kabul etti, bir hafta sonra 'Yapamam' dedi. Bu arada bir magazin programında ikisini baş başa yemek yerken gördüm. İş yerine de bu yüzden gittim.""Ayşe'ye 'Kocamla niye yemeğe çıktın?' diye sordum. O da bana 'İstediğimle gezer, yatar, kalkarım; eşine sor, o anlatsın' dedi. Şu an ikisi birlikte. Ayşe, benim itibarımı zedelemek için böyle davranıyor."Eylem Toraman daha önce eşi İbrahim Toraman'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.Kaynak:sabah.com.tr