Eylem Toraman, İbrahim Toraman'ın ihanet görüntülerini delil olarak sundu!

Avukat Eylem Yıldız Toraman, eşi İbrahim Toraman’ın kendisini aldattığını söyleyerek, elindeki görüntüleri dava dosyasına delil olarak sundu.

Magazin - 11 Ocak 2017 14:53
Eylem Toraman, İbrahim Toraman'ın ihanet görüntülerini delil olarak sundu!
Avukat Eylem Yıldız Toraman, eski futbolcu olan eşi İbrahim Toraman'a şiddet gördüğü gerekçesiyle Anadolu 4. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açmış ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Eşinden maddi ve manevi 5 milyon lira tazminat isteyen Eylem Yıldız Toraman, oğlu ve kendisi için aylık 30 bin lira da nafaka talep etmişti. Eşinin, boşanma davası açmadan önce ve sonra kendisini aldatmaya devam ettiğini savunan Eylem Toraman, İbrahim Toraman'ın gecce kulübünde bir kadınla gecce boyu birbirine sarılıp dans ettiğini gösteren samimi görüntülerini dava dosyasına delil olarak sundu. Evlilik birliği içerisinde bir bayanla mesajlaşıp gecce kulübü için randevulaşması ve sabaha kadar eğlenmesi, yine evlilik süresinde gündüz otelde bir bayan ile gizlice baş başa yemek yemesi ve basında çıkan aldatma haberleri ortadadır. Kimi kadınları gecce kulüplerinden alarak, oturduğu eve götürdüğü ve beraber olduğu öğrenilmiştir" dedi.

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KAYNAK: sabah.com.tr
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