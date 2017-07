Eylül Metin, Banu Alkan'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Bir televizyon programında Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasında çıkan tartışmada bahsi geçen İzmirli şarkıcı Eylül Metin, Banu Alkan'ın kendisini 7 bin 200 TL dolandırdığını iddia ederek, "Banu Alkan hiç bir yere kaçamazsın, yaptığın şeyi fitil fitil ödeteceğim sana" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Show TV'de ekrana gelen "Dünya Güzellerim"de Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasında tartışma çıkmıştı.



Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a marka giydiğini söylediğini duyan Diva, "Benim yanımda markadan bahsetmeyeceksin; çünkü Allah'a hamdolsun bir tane marka giymedin. Tahtakale'den gelme kumaşlara sarınıyorsun" demişti. Bunun üzerine Alkan da Diva'ya "Ayıp ediyorsunuz" şeklinde cevap vermişti.



Gerginlik artınca Diva eski defterleri açarak, "Daha İzmir'deki şey ölmedi, çocuğun kredi kartlarını almışsınız, patlatmışsınız" deyince, Banu Alkan, "Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasına dahi tenezzül etmedim" demişti.



"Benden 640 TL istedi, kredi kartımdan 7 bin 200 TL almışlar"

Banu Alkan'ın televizyon programında verdiği cevap üzerine sinirlenen Eylül Metin, Alkan'ın kendisini dolandırdığını iddia etti.



Bunun üzerine Banu Alkan'a her zaman yardım ettiğini öne süren Eylül Metin, şunları söyledi:



"Banu hanım benden yardım isteyince oteli aradım ve görevliye kredi kartı bilgilerimi verdim. Banu Alkan'ın bana söylemiş olduğu 640 TL'yi otel görevlisi kredi kartımdan çekti. Daha sonra da Banu Alkan oradaki görevliye, "Bu kredi kartı benim kontrolümde olan bir karttır, o yüzden siz buradan bana ait olan borçların tamamını çekebilirsiniz" diyor ve otel görevlisi de benim kredi kartımdan farklı tarihlerde toplam 7 bin 200 TL para çekiyor. Çekilen bu miktarı bankaya gittiğimde öğrendim. İyi niyetimle yanlış bir işlem olabileceğini düşünerek hemen Banu Alkan'ı aradım. Fakat, Banu Alkan telefonla her aradığım da "Tamam tamam" diyor. Alkan'ın kendisine ait bir konunun dışında kalmaya çalıştığını görünce rahatsız oldum İzmir'den uçakla İstanbul'a gittim. Öncelikle söz konusu otele giderek otel müdürü ile konuştum. Bir yanlışlık olduğunu belirttim, benden 640 TL yerine 7 bin 200 TL alınmış dedim. Otel müdürü de bana "Eylül bey burada hiç bir yanlışlık yok, çünkü bu talimatı bize veren Banu Alkan'dır, Banu Alkan bize "Bu kredi kartı benim kontrolümde olan bir karttır, o yüzden siz buradan bana ait olan borçların tamamını çekebilirsiniz" dedi. Bende otel yetkililerine aynı şekilde tepki göstererek, yaptıkları şeyin yine yanlış olduğunu ve bana danışılması gerektiğini vurguladım."



"Ben bu konudan dolayı utandım ve sustum"

İzmir'e döndükten sonra Banu Alkan ve otel hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan dava açtığını ifade eden Eylül Metin, "Aradan 3-4 ay geçmiş, bir televizyon programında Bülent Ersoy ile Banu Alkan karşı karşıya gelmişler ve benim hakkımda tartışıyorlar. Yani kardeşim, ben burada devreye girmek zorunda kalıyorum. Bu konuyu ben gündeme getirmiş olsam, diyecekleri ki Eylül Metin reklam yapmaya çalışıyor. Ben bu konudan dolayı utandım ve sustum. Kimseye bir şey söylemiyorum, gittim Banu Alkan'ı savcılığa verdim yasal hakkımı kullandım. Şimdi ben size soruyorum dolandırılan ben, mağdur olan ben, cebinden parası izinsiz alınan ben, benim yaygaramı siz televizyon programlarında niye yapıyorsunuz. Beni neden masaya yatırıyorsunuz, bu çirkin ucuz konunun içine beni neden çekmeye çalışıyorsunuz. Uzak olun benden uzak olun, ben şu an çok güzel bir şarkı yakaladım ve Türkiye'nin gündemi oturdum, milyonlarca kere şarkım tıklandı. Böyle ucuz bir sohbet, böyle ucuz bir konuya ben bu büyük başarımı yem etmem haberiniz olsun"' şeklinde konuştu.



"Elimde belgelerim var"

Açtığı davanın devam ettiğini dile getiren Eylül Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saatten sonra ismini son kez anacağım, Banu Alkan hayatım da olamazsın. Arkadaşım, dostum hiç olamazsın. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım, yapmış olduğun bu dolandırıcılığın hesabını adalet önünde senden soracağım hiç bir yere kaçamazsın. Elimde belgelerim var, 640 TL yerine 7 bin 200 TL çekildiğine dair. Banu Alkan hiç bir yere kaçamazsın, yaptığın şeyi fitil fitil ödeteceğim sana."

