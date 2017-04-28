Ezgi Avcı ve Tan Taşçı yakalandı, açıklama geldi!

Geçtiğimiz yıl Survivor'da yarışan Ezgi Avcı ve şarkıcı Tan Taşçı objektiflere takıldı.

Magazin - 28 Nisan 2017 13:56

Survivor'un eski yarışmacılarından manken ve sunucu Ezgi Avcı ile şarkıcı Tan Taşçı gecceelerde yakalandı.



Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülenen çift taksiye binerken muhabirlere yakalandı. Bu yakalanma üzerine aşk dedikodularının çıkması üzerine de iki isim sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.



Ezgi Avcı, "Tan benim İzmir'den 15 yıllık arkadaşım yanlış bir şey olmasın" diye açıklamasını yaparken



Tan Taşçı da "Kötü niyetli bir magazin haberidir lütfen itibar etmeyiniz, kalabalık arkadaş grubuyduk yan yana denk getirip çekmiş ve haber yapmışlar!" açıklamasını yaptı.

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