Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ilk kez el ele!

Seda Sayan'ın adı bile yetti!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Balonlar Oğulcan Engin'den mi?

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşk mı yaşıyor?

Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım'la olan evliliğini noktaladıktan sonra Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkları herkesçe öğrenilse de taraflar bunu dile getirmemiş ve yan yana fotoğraf vermekten kaçınmıştı. Çift bu kuralı önceki gün bozdu. Birlikte bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin mekandan el ele ayrıldı. Daha önce kameralardan kaçarak görüntü vermek istemeyen ikilinin bu pozları ‘Aşk itirafı’ şeklinde yorumlandı.Bu arada Seda Sayan da oğlunun yeni ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.