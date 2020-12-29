Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin birlikte eve çıktı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu mart ayından beri Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşıyor. Çiftin evlilik yolunda ilerlediği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Söylentiye göre Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.Bu arada Ezgi Eyüboğlu'nun, Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ı ve babası Sinan Engin'i sosyal medyadan takibe alması dikkatlerden kaçmadı.