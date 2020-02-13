Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında Kaan Yıldırım'la hayatını birleştirmişti. Çift, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Eyüboğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
YENİ AŞK SORULDU!
Geçtiğimiz gün, Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle paylaşım yapmasının ardından Hadise-Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıkmıştı. Basın mensupları Ezgi Eyüpoğlu'na Hadise-Kaan Yıldırım aşkı hakkında ne düşündüğünü sordu. Güzel oyuncu ise soruları duymamazlıktan geldi.
Ezgi Eyüboğlu'na Hadise-Kaan Yıldırım aşkı soruldu!
Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
13.02.2020 14:58 Magazin