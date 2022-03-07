Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü! İşte yeni imajı

Saçlarını kestirerek stilini değiştiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya kullanıcıları tarafından 25 yıl önceki haline benzetildi

07.03.2022 12:18 Magazin

Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü! İşte yeni imajı Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' ve 'Alice Müzikali'nde yer alan Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem..." şeklinde seslendi.


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25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

Kullanıcılar, Ezgi Mola'nın yeni imajını 25 yıl önceki haline benzetti. Ünlü oyuncu da o fotoğrafını yeniden Instagram'dan paylaştı.

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"YIL 1997..."

Mola, 2018 yılında bu eski karesini, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.

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