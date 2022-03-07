Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü! İşte yeni imajı

Ezgi Mola: Kendine karşı da dürüstlüğünü kaybediyorsun

Ezgi Mola'dan 'hastanelik oldu' iddiasına yanıt

Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' ve 'Alice Müzikali'nde yer alan Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem..." şeklinde seslendi.Kullanıcılar, Ezgi Mola'nın yeni imajını 25 yıl önceki haline benzetti. Ünlü oyuncu da o fotoğrafını yeniden Instagram'dan paylaştı.Mola, 2018 yılında bu eski karesini, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.