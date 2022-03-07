Ezgi Mola 25 yıl öncesine döndü! İşte yeni imajı

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem..." şeklinde seslendi.
Ezgi Mola: Kendine karşı da dürüstlüğünü kaybediyorsun
25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ
Kullanıcılar, Ezgi Mola'nın yeni imajını 25 yıl önceki haline benzetti. Ünlü oyuncu da o fotoğrafını yeniden Instagram'dan paylaştı.
Ezgi Mola'dan 'hastanelik oldu' iddiasına yanıt
"YIL 1997..."
Mola, 2018 yılında bu eski karesini, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.