Ezgi Mola 8 yıl sonra dizi setlerinde…

Ezgi Mola, dizi senaryosunda, dizide canlandırdığı Safiye karakterinden ve dizinin kaynağını oluşturan kitaptan çok etkilendiğini ve bu kadar sevdiği bir işle ekrana geri dönmekten çok mutlu olduğunu söyledi.Canlandıracağı ‘temizlik takıntılı’ Safiye karakterinden bahseden Ezgi Mola, dışarıdan bakıldığında insanı yoran, agresifliğiyle bazen rahatsız edici olabilen Safiye’nin, gerçekte hayatın üstüne yıktığı yüklerin neticesinde bu hale gelmiş bir karakter olduğunu söyledi. Canlandırdığı Safiye karakteri için “Keşke o yüklerden kurtulabilse” diyen Ezgi Mola; gerçek hayatta Safiye karakteri karşısında olsa, ona, “seni anlıyorum” deyip sıkı sıkı sarılacağını da ekledi…