Ezgi Mola ile Merve Dizdar tatilde!

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar ile Safiye’si Ezgi Mola tatilde de birlikte…

25.06.2021 16:00 Magazin

Ezgi Mola ile Merve Dizdar tatilde! TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda iki kız kardeşi canlandıran Ezgi Mola ve Merve Dizdar gündelik hayatlarında da birbirlerinden ayrılmıyor. Dizileri sezon finali yapan iki güzel tatile de birlikte çıktı. Merve Dizdar önceki gün Ezgi Mola'yla yaptığı tatilden bir kareyi Instagram'a yükledi. İkilinin fotoğrafına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.


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