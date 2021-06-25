Ezgi Mola ile Merve Dizdar tatilde!

TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda iki kız kardeşi canlandıran Ezgi Mola ve Merve Dizdar gündelik hayatlarında da birbirlerinden ayrılmıyor. Dizileri sezon finali yapan iki güzel tatile de birlikte çıktı. Merve Dizdar önceki gün Ezgi Mola'yla yaptığı tatilden bir kareyi Instagram'a yükledi. İkilinin fotoğrafına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.