Ezgi Mola: Kendine karşı da dürüstlüğünü kaybediyorsun

“İbrahim Selim ile Bu Gecce”nin 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız oldu.Ezgi Mola, “Herhangi bir ilişkinden aldığın en büyük ders nedir?” sorusunu soran İbrahim Selim’e “İlişkiden alınan derslerden birisi bence birini kırmamak için dolandırmak çok yanlış bir şey diyebilirim. Çünkü bu insana zaman kaybettirirken kendine karşı da dürüstlüğünü kaybediyorsun. Dürüstlükten ziyade kendi hissini ötelemeye başlıyorsun ve bence bu da kötü bir şey. Ne kadar hissettiğin şeyi önce kendin fark edersen daha sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Yani iletişim kurabilmek çok kıymetli bir şey.” cevabıyla İbrahim Selim’e ilişkilere bakış açısı konusunda samimi açıklamalarda bulundu.