Ezgi Mola nar kırdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu!

Ezgi Mola bereket getirsin diye kapısının önünde nar kırdı. Ardından da yerleri temizledi. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

22.12.2020 18:30 Magazin

Ezgi Mola nar kırdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu! Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Masumlar Apartmanı'nda temizlik takıntısı olan Safiye'ye hayat veren Ezgi Mola, dün akşam bereket getirmesi için evinin kapısının önünde nar kırdı. Daha sonra eline bir bez alan oy*uncu narın saçıldığı yerleri silmeye başladı. O anları Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı Instagram'dan "şaşırdık mı?" notuyla paylaştı.

Görüntüler bir anda yayılırken Ezgi Mola'nın tutumu dizide canlandırdığı Safiye'ye benzetildi.

İşte o görüntüler:
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