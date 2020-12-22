Ezgi Mola nar kırdı! Görüntüler sosyal medyada olay oldu!

Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Masumlar Apartmanı'nda temizlik takıntısı olan Safiye'ye hayat veren Ezgi Mola, dün akşam bereket getirmesi için evinin kapısının önünde nar kırdı. Daha sonra eline bir bez alan oy*uncu narın saçıldığı yerleri silmeye başladı. O anları Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı Instagram'dan "şaşırdık mı?" notuyla paylaştı.Görüntüler bir anda yayılırken Ezgi Mola'nın tutumu dizide canlandırdığı Safiye'ye benzetildi.