Ezgi Mola tektaşı taktı!

Evlilik hazırlığı yapan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Alaçatı’da görüntülendi. Çıkışta sevgilisinin aracına binen Mola, evlilik soruları karşısında tektaşını gösterip güldü.Mola geçtiğimiz haftalarda da Instagram’da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın ‘Mücbir Sebepler’ programına katılmış ve elini yüzüne götürünce yüzüğü görünmüştü. Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” diye konuşmuştu.