Ezgi Mola'dan sert tepki!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir öğretmenin öğrencisini dövdüğü haberine izleyince çılgına döndü...

Magazin - 28 Nisan 2017 12:12
Ezgi Mola'dan sert tepki!
Son dönemlerin popüler oyuncularından Ezgi Mola, öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tepkisini İnstagram hesabının hikayeler bölümünden gösterdi. Görüntüler karşısısında sinirlerine hakim olamayan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından “Bunca atama bekleyen öğretmenimiz varken bu y..şak öğretmen olmamalı… Evet evet doğru okudunuz, Y..şak kanı bozuk b.k” diyerek tepkisi dile getirdi.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 yılında doğan Ezgi Mola, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Komedi tiplemeleriyle bilinen güzel oyuncu ilk televizyon deneyimini Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can isimli dizide yaşadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. İlk tiyatro deneyimini ise Çürük Elma oyunuyla yaşayan Ezgi Mola, 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. .Çeşitli markaların yüzü olan Ezgi Mola, Kocan Kadar Konuş filmleriyle uzun süre adından söz ettirmiştir.


KAYNAK: hurriyet.com.tr
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