Ezgi Mola'dan evlilik iddiasına yanıt: "İmza atmaya da gidin"

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bu yaz evlenecekleri iddia edilmişti. Konuşulanlara göre çift 2020 yazında nikah masasına oturmaya karar vermişti. Ezgi Mola önceki gün Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada çocuklarla bir araya gelen oyuncu, kendisini bekleyen magazin muhabirleriyle de ayaküstü sohbet etti.Ezgi Mola, evlilik haberlerini soran muhabirlere, "Evet gördüm, hatta tarih bile vermişsiniz. Benim yerime imza atmaya da gidin bari" cevabını verdi.