Ezgi Mola'dan güldüren burç yorumları...

Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola rolüyle olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu, bugün Instagram'ın hikaye kısmında burçları yorumladı. Daha sonra da "hikayede kalmasın" diyerek ana sayfadan da burç yorumlarını paylaştı.Ezgi Mola'nın ifadeleri izleyenleri güldürdü.İşte Ezgi Mola'nın burç yorumları: