Ezgi Mola “Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah Hep birlikte…" dedi.
Ezgi Mola'dan 'hastanelik oldu' iddiasına yanıt
Ezgi Mola'nın bacağını asasöre kaptırdığı ve hastanelik olduğu iddia edildi. Bir internet sitesinde yer alan haberin ardından Mola, sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.
04.11.2021 22:25 Magazin