Ezgi Mola'dan şaşırtan estetik açıklaması!

Mola, 'estetik yaptırdı' iddiaları ile ilgili “Herkes tam tersini iddia ediyor ancak hâlâ doğalım. Biraz zayıfladım ve bir kadının olabileceği en güzel yaşlarda olduğumu düşünüyorum.” dedi.
İşte diğer açıklamalar...
*7 yıldır ekrandan uzağım. Bir dizide oynamayı çok istiyorum, son iki yıldır da dile getiriyorum. Ama beni heyecanlandıran bir şey olmadı
* Eskiye göre; biraz daha durgunum. ‘Acaba ben yine mi büyüyorum’ diye düşünüyorum. Zaman zaman garip bir boşlukta süzülüyorum, değişken bir ruh halindeyim.
*Bir şey bittiğinde üzülürüm. O duyguyu bitirmem, tüketmem gerekir. Hatta tabiri caizse; acının dibini görmem gerekir. Böylece bu süreçten daha sağlıklı çıktığıma inanıyorum.
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