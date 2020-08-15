Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Fotoğrafı gören Ezgi Mola da esprili bir yorumda bulundu.
Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı:
"Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
Ezgi Mola'dan sevgilisine: "Eceline mi susadın?"
Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."
15.08.2020 13:41 Magazin