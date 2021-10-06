Ezgi Mola'ya destek vermişti! Farah Zeynep Abdullah'a suç duyurusu!

Batman'da, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırıldı. Olayın ardından sosyal medyada Ezgi Mola yalnız değildir etiketiyle başlatılan kampanyada Mola’ya destek mesajları yağdı.Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola’ya destek oldu. Bu isimlerden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu.Farah Zeynep Abdullah'n tweet'i sonrası Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek Farah Zeynep Abdulah hakkında, müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Bunun üzerine Farah Zeynep Abdullah yeni bir paylaşım yaparak şöyle söyledi:"Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, e ne oluyor sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle"