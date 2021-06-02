Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi Türkiye gündeminin üst sıralarına çıktı.
Ezgi Mola'ya destek yağdı: "Yalnız Değilsin Ezgi Mola"
Geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er, bıraktığı mektupta Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazmıştı. Olaya tepki gösteren Ezgi Mola’ya hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın avukatı, "Ezgi Mola özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık” dedi. Sosyal medyada Mola'ya destek mesajları yağdı: "Yalnız Değilsin Ezgi Mola "
02.06.2021 19:03 Magazin