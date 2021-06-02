Ezgi Mola'ya destek yağdı: "Yalnız Değilsin Ezgi Mola"

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.Ezgi Mola hakkında Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmesinin ardından Twitter'da "#YalnızDeğilsinEzgiMola" etiketi Türkiye gündeminin üst sıralarına çıktı.