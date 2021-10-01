Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza!

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi!
Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı. Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.
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