Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza!

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Ezgi Mola'dan ilk açıklama geldi!

Serenay Sarıkaya'nın Ezgi Mola paylaşımı olay oldu!

Geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er, bıraktığı mektupta Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazmıştı. Ardından olaya tepki gösteren Ezgi Mola’ya hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Musa Orhan'ın avukatı, "Ezgi Mola özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık” açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyada Mola'ya destek mesajları yağmış, "Yalnız Değilsin Ezgi Mola" etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yükselmişti.Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı. Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.