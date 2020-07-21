Ezgi Öcel krizi kısa sürdü! Yasemin Özilhan takipte!

Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'ın bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi çift arasında kıskançlık krizi yarattığı iddia edilmişti. Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulunmuş ve "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmişti. Bunun üzerine Yasemin Özilhan eşini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.Neyse ki kriz kısa sürdü. Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan’ı yeniden takibe aldı.