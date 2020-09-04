"Ezhel beni aldattı!"

Malili şarkıcı Tina ve Nijeryalı Kingsta, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tina, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Rapçi Ezhel'le yaşadığı aşkla adını duyuran şarkıcı, onun kendisine evlenme teklifi ettiğini, evlilik hazırlıkları sırasında aldatıldığını öğrenerek ilişkiyi bitirdiğini iddia etti.