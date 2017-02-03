Ezra+Tuba’dan “TAÇ Glow”a özel gecceyi aydınlatan mucizeler

Türkiye ev tekstilinin lider markası TAÇ, sıra dışı ve şaşırtıcı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Moda sektörüne getirdikleri yeniliklerle dikkat çeken tasarımcı kardeşler Ezra+Tuba’nın TAÇ’a özel tasarladığı ''TAÇ Glow'' nevresim takımı koleksiyonu, ev tekstilinde yeni bir sayfa açıyor.

Kadın-Moda - 03 Şubat 2017 15:58
Ezra+Tuba’dan “TAÇ Glow”a özel gecceyi aydınlatan mucizeler
TAÇ Glow’un tüm güzelliği ile evleri yenileyen ve tüm ışıltısı ile gecceleri aydınlatan yepyeni bir mucize nevresim tasarımlarının üzerindeki desenler, özel bir baskı teknolojisi sayesinde gündüzleri gün ışığını topluyor, gecceleri ise bu ışığı yansıtarak göz alıcı bir görünüm sunuyor. Kelebeklerin yanı sıra geometrik desenlerin de hakim olduğu “TAÇ Glow” nevresim takımı koleksiyonu, üç farklı desen seçenekleriyle yaşam alanlarına ayrıcalık katıyor.



Karanlığın içindeki ışıktan ilham alarak tasarladıkları TAÇ Glow nevresim takımı koleksiyonu için Ezra+Tuba; "Giyilebilir teknolojinin de stil sahibi yorumlar kazanabileceğine inanmamız ve bu doğrultuda tasarımlar yapmamız bizi ev tekstilinde de yaratıcı olmaya teşvik etti ve yollarımız TAÇ ile kesişti. TAÇ’ın inovatif ve şaşırtıcı yönüne inandığımız için güzel bir işbirliğine imza attık ve üzerinde kelebek ve geometrik desenlerin hakim olduğu 3 farklı desen çalıştık. TAÇ’ın inovasyon gücünü kendi tasarımlarımızla birleştirdik. Böylece teknolojinin ev tekstiline ve insan hayatına nasıl bir etkisi olduğunu göstermek istedik. Çok da içimize sinen tasarımlar ortaya çıktı. TAÇ Glow nevresim takımları, gecceleri parlayan desenleriyle kullanıcılarının rüyalarını aydınlatacak” dedi.

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