Facebook çöktü! Sosyal medya kullanıcıları peş peşe tweet attı...

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook çöktü mü? Milyonlarca kullanıcısı olan Facebook'a saat 21.45'ten itibaren erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar yaşadıkları erişim sorunu nedeniyle Twitter'dan çok sayıda paylaşım yaptı.

Teknoloji - 19 Temmuz 2017 22:53
Facebook çöktü! Sosyal medya kullanıcıları peş peşe tweet attı...
Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'a erişim sorunu yaşandığını Twitter üzerinden duyurdu.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, erişim sorunu yaklaşık 15 dakika sürdü ve 22.00 sıralarında Facebook'a yeniden giriş yapılabildi.

Kaynak: hurriyet.com.tr
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