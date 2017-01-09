Facebook'ta 'yarın teslim tarihi!' çılgınlığı

Magazin - 09 Ocak 2017 17:30

Önceden de 'Tüm paylaşımlarından Facebook sorumludur' şeklinde paylaşımlar yapan kullanıcılar uyarılara rağmen bu tür paylaşımlardan vazgeçmemiş görünüyor.Yapılan paylaşımlarda 'Yarın (bugün) itibariyle paylaşılan her şeyin herkese açık olacağı' iddia ediliyor ve herkesin bunu duvarında paylaşması gerektiği savunuluyor.Birçok kişinin de buna uyduğu ve metni duvarında paylaştığı görüldü.Peki gerçekliği var mı?Yok: Facebook hesabınız hack'lense ve sizin hesabınızdan isteğiniz dışında gönderiler yayınlansa bile gönderinin IP kontrolü yapılarak gönderenin siz olmadığını ispatlayabilirsiniz.Ayrıca Facebook bir değişiklik yapacağı zaman bunu resmi hesabından zaten duyuruyor.Kaynak:cnnturk.com