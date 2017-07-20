Muğla açıklarında 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
DEPREM YUNANİSTAN'DA CAN ALDI
Ege'deki deprem Yunanistan'da şiddetli bir şekilde hissedildi ve 2 kişi hayatını kaybetti.
Facebook, gece yarısı yaşanan deprem sonrası 'Güvenlik Butonu’ uygulamasını devreye soktu. Bu uygulama ile depremde güvende olup olmadığınızı merak eden yakınlarınıza durumunuzu bildirme olanağı gelmiş oldu.
Facebook'tan deprem sonrası güvenlik butonu!
Facebook, Bodrum’da meydana gelen şiddetli depremin ardından 'Güvenlik Butonu’ uygulamasını devreye soktuTeknoloji - 21 Temmuz 2017 05:03
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