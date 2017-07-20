Facebook'tan deprem sonrası güvenlik butonu!

Facebook, Bodrum’da meydana gelen şiddetli depremin ardından 'Güvenlik Butonu’ uygulamasını devreye soktu

Teknoloji - 21 Temmuz 2017 05:03

Muğla açıklarında 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



DEPREM YUNANİSTAN'DA CAN ALDI

Ege'deki deprem Yunanistan'da şiddetli bir şekilde hissedildi ve 2 kişi hayatını kaybetti.



Facebook, gece yarısı yaşanan deprem sonrası 'Güvenlik Butonu’ uygulamasını devreye soktu. Bu uygulama ile depremde güvende olup olmadığınızı merak eden yakınlarınıza durumunuzu bildirme olanağı gelmiş oldu.

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