Fahriye Evcen balayını tek kıyafetle bitirdi

Magazin - 15 Temmuz 2017 12:55

29 Haziran'da Burak Özçivit ile evlendikten sonra Maldivler'e giden Fahriye Evcen'in paylaşımları oldu oldu.Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile gittiği balayında kırmızı bluzu ve bol paça sarı pantolonuyla birçok kez fotoğraf paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Fahriye Evcen'in paylaşımlarına "Tek bir kıyafet götürmüş her halde" yorumları geldi.