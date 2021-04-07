Fahriye Evcen: "Burak çok iyi bir baba"

Bir bebek markasının yüzü olan Fahriye Evcen yeni iş birliğini tanıtmak için gazetecilerle bir araya geldi. Formda haliyle dikkat çeken oyuncu, tanıtımın ardından magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtladı.Oğlu Karan'ı anlatan Evcen, "Burak çok iyi bir baba. Ben o yönden çok şanslıyım. Bebeğin sorumluluğu tabii ki büyük ölçüde anneye ait ama bazen annenin "benim bir kahve içmeye ihtiyacım var" dediği zamanlar oluyor. Öyle zamanlarda babanın da desteği olması gerekiyor. Zorlu zamanlar oluyor. Ben iki senedir uyumuyorum arkadaşlar" dedi.