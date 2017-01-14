Fahriye Evcen: Daha önce hiç bu kadar coşkulu 'evet' dememiştim!

Magazin - 14 Ocak 2017 17:52

Röportajda kendisine Burak Özçvit'le ilgili sorular da soruldu. Konu evlilik teklifine geldi ve Fahriye Evcen'e "O an neler hissettiniz?" diye soruldu? Güzel yıldız bu soruya "Daha önce hiç bu kadar coşkulu 'evet' dememiştim!" diyerek cevap verdi.