Röportajda kendisine Burak Özçvit'le ilgili sorular da soruldu. Konu evlilik teklifine geldi ve Fahriye Evcen'e "O an neler hissettiniz?" diye soruldu? Güzel yıldız bu soruya "Daha önce hiç bu kadar coşkulu 'evet' dememiştim!" diyerek cevap verdi.
Fahriye Evcen: Daha önce hiç bu kadar coşkulu 'evet' dememiştim!
Ekrana verdiği 2 yıllık bir aranın ardından "Ölene Kadar" dizisiyle ekranlara dönen Fahriye Evcen, Günaydın Gazetesi'ne röportaj verdi.Magazin - 14 Ocak 2017 17:52
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