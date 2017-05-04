İlişkileri, 'Çalıkuşu' dizisinde başlayan, 'Aşk Sana Benzer' filmiyle mutluluklarını bir üst basamağa taşıyan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, 29 Haziran’da yapacakları düğünle dünya evine girmeye hazırlanıyor. Ancak magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre; ünlü oyuncuların, evlilik için tercih ettikleri ilk tarih bu değilmiş.
32'inci yaş günü olan aralık ayında sürpriz bir partiyle sevgilisi Fahriye Evcen’e yüzük takan Burak Özçivit, evlilik tarihini de Fahriye Evcen’in doğum günü olan 4 Haziran olarak belirlemişti. Ancak o tarih ramazan ayına denk gelince ikili, düğün tarihini ileri almak zorunda kaldı.
Yer konusunda son kararı Fahriye Evcen’in vereceğini açıklayan takışıklı oyuncu, bu kararıyla magazin basınında ‘ramazan ayında düğün yaptılar’ tarzı haberlerin de önüne geçmiş oldu.
KAYNAK: sozcu.com.tr
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in düğünü ertelenmiş!
Ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in, belirledikleri ilk düğün tarihini iptal ettikleri ortaya çıktı.Magazin - 04 Mayıs 2017 17:25
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