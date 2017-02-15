Fahriye Evcen ile Engin Akyürek'ten 'Sevgililer Günü'ne özel pozlar!

Dizi - 15 Şubat 2017 14:53

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen "Ölene Kadar" dizisiyle yılın çifti olarak anılmaya başlayan Engin Akyürek ve Fahriye Evcen sevgililer günü için objektif karşısına geçti.“Ölene Kadar”ın Bu Haftaki Bölümünde Nefesler Tutuluyor…İlk bölümden itibaren birbirlerinden kaçırdıkları bakışları ve heyecandan artan kalp atışları ile izleyicisini ekrana kilitleyen Dağhan ve Selvi'nin elleri bu hafta ekrana gelen bölümde birleşiyor. Katıldıkları, özel bir davette göz kamaştıran Dağhan ve Selvi arasındaki yakınlaşma, aşka dönüşüyor!Dizinin, Zerrin Özer’in “Kıyamam” şarkısıyla yayınlanan fragmanında ilk kez yakınlaştıkları gözler önüne serilen çiftin takipçileri bu gelişmeyi büyük bir heyecanla karşılarken, "yılın çifti" yorumlarının yoğunluğu da dikkat çekti.Yapımcılığını Tims Production’ın yaptığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı “Ölene Kadar” 16 Şubat Perşembe akşamı 6. bölümüyle ATV ekranında!6. Bölüm Fragmanı: