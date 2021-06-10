Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı'nda rol alacak mı?

TRT 1'de salı akşamları ekrana gelen, reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı bu hafta sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri öldü ve güzel oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti.Önümüzdeki sezon Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya kimin dahil olacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı'yla ekrana döneceği iddia edildi.Önceki gün bir mekan çıkışı kamera yansıyan Evcen bu haberleri yalanladı ve Masumlar Apartmanı'nda rol almayacağını açıkladı.