Fahriye Evcen ringe çıktı
Fahriye Evcen, yeni reklam filmi için boks eldivenlerini giyerek ringe çıktı.
Magazin - 10 Mayıs 2017 05:00
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yeni reklam filminde bu kez hayranlarını şaşırttı. Boks eldivenlerini giyerek ringe çıkan Evcen, gerçek gücün içten geldiğini vurguladı.
Fahriye Evcen sosyal medya hesabı Instagram'dan boks eldivenleriyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına "Yeni reklam filmimin yayına girmesine çok az kaldı. Çok heyecanlıyım." notunu düştü.
Evcen'in bu paylaşımı yüzlerce yorum ve binlerce beğeni aldı.
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