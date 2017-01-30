Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

Magazin - 30 Ocak 2017 19:00

'Ölene Kadar' dizisinde rol alan Fahriye Evcen'e sevgilisi Burak Özçivit sürpriz yaptı ve dizi setine kucak dolusu gül gönderdi. Güzel oyuncu sevgilisinin bu jestine hemen karşılık verdi ve Instagram'dan aşkını haykıran bir mesaj yayınladı.Fahriye Evcen şöyle yazdı:"Yüzümdeki şu ifadenin sebebi olduğun için, bana bu anları yaşattığın için sana çok teşekkür ederim sevgilim.. Her şeyim, kalbimin en derini, hayatım, en değerlim.. Her geçen gün sevgim daha çok büyüyor.. ❤️❤️❤️ Burak Özçivit çok asığım sanaaa!!!"