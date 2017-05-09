Fahriye Evcen üniversite arkadaşlarıyla buluştu

Magazin - 09 Mayıs 2017 21:00

29 Haziran'da Burak Özçivit ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti.Arkadaşları ile buluşan Evcen, üniversitenin bahçesinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.Fahriye Evcen 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmuştu.