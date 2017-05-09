Fahriye Evcen üniversite arkadaşlarıyla buluştu

Mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne giden Fahriye Evcen, arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin - 09 Mayıs 2017 21:00
Fahriye Evcen üniversite arkadaşlarıyla buluştu
29 Haziran'da Burak Özçivit ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti.

Arkadaşları ile buluşan Evcen, üniversitenin bahçesinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmuştu.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"
  • Melekler defileye nasıl hazırlanıyor?
  • Sabriye'den sıra dışı gol!
  • 'Şeyma Ilıcalı' paylaşımı olay oldu!
  • Eser'i yerin dibine soktu!

"Ben olmayı çoktan yitirdim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Öykü ve Can gezmelerde!
  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • 3. bölümde tarihe geçti...
  • Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti!
  • İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
  • Onlar da saraya girdi...
  • Bahar Candan'dan Boz paylaşımı!
  • Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
  • "İçerde"de nefes kesen sahneler!
  • 'Aşk ve Mavi'ye 3 ödül birden!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • Eser Yenenler'e şok tepki!
  • Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı
  • Gamze’nin kimsesi yok mu?
  • Venedik'ten aile fotoğrafı geldi!
  • Arkadaş mı, sevgili mi?
  • Hande Erçel: Bikini korkum yok!
  • Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
Hayranlarını sevindiren haber!