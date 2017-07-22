Fahriye Evcen'den 6 milyon teşekkürü!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyadan 6 milyon takipçiye ulaşınca sevincini takipçilerine teşekkür ederek paylaştı.

Magazin - 22 Temmuz 2017 23:45
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da 6 milyon takipçiye ulaştı.

Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!

Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!



Güzel oyuncu, takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "6 milyon sevginizle iyi ki varsınız.. Thank you for your 6 million love.."


29 Haziran'da Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen'in Instagram hesabındaki "Fahriye Evcen" adının sonuna "Özçivit" soyadını eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen'den tek tek teşekkür!

Fahriye Evcen'den tek tek teşekkür!
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