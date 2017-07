Fahriye Evcen'den 6 milyon teşekkürü!

Magazin - 22 Temmuz 2017 23:45

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da 6 milyon takipçiye ulaştı.Güzel oyuncu, takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "6 milyon sevginizle iyi ki varsınız.. Thank you for your 6 million love.."29 Haziran'da Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen'in Instagram hesabındaki "Fahriye Evcen" adının sonuna "Özçivit" soyadını eklemesi dikkatlerden kaçmadı.