Fahriye Evcen'den 6 milyon teşekkürü!
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyadan 6 milyon takipçiye ulaşınca sevincini takipçilerine teşekkür ederek paylaştı.
Magazin - 22 Temmuz 2017 23:45
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da 6 milyon takipçiye ulaştı.
Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!
Güzel oyuncu, takipçilerine şu sözlerle teşekkür etti: "6 milyon sevginizle iyi ki varsınız.. Thank you for your 6 million love.."
29 Haziran'da Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen'in Instagram hesabındaki "Fahriye Evcen" adının sonuna "Özçivit" soyadını eklemesi dikkatlerden kaçmadı.
Fahriye Evcen'den tek tek teşekkür!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.