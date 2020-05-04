Fahriye Evcen'den 'Anneler Günü' mesajı!

Fahriye Evcen, oğlu Karan ve annesinin fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü mesajı yayınladı.

04.05.2020 17:52 Magazin

Fahriye Evcen'den 'Anneler Günü' mesajı! Burak Özçivit'le evli olan Fahriye Evcen aylar sonra oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi. Sosyal medyadan annesinin ve oğlunun fotoğrafını paylaşan oyuncu, Anneler Günü mesajı yayınladı. Fahriye Evcen mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan... Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız."

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Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sildi!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sildi!



Fahriye Evcen'den duygusal not:

Fahriye Evcen'den duygusal not: "Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin..."



Fahriye Evcen:

Fahriye Evcen: "Üç gündür buna çalışıyorum!"
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