Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bisikletli pozlarıyla dikkat çekti.
29 Haziran'da Burak Özçivit ile evlenen güzel oyuncunun paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl çıktıkları Avrupa tatilinde de bisikletli bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!
Kırmızı elbisesiyle bisiklet sürerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Fahriye Evcen'in paylaşımlarına ilgi büyük oldu.Magazin - 22 Temmuz 2017 05:00
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