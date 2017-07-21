Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!

Magazin - 22 Temmuz 2017 05:00

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bisikletli pozlarıyla dikkat çekti.29 Haziran'da Burak Özçivit ile evlenen güzel oyuncunun paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl çıktıkları Avrupa tatilinde de bisikletli bir fotoğrafını paylaşmıştı.