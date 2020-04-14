Fahriye Evcen'den duygusal not: "Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin..."

Fahriye Evcen’den oğlu Karan’a: “Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım🌟 Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; iyi ki doğdun oğlum... İyi ki...”

14.04.2020 15:23 Magazin

Fahriye Evcen'den duygusal not: "Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin..." Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Karantina nedeniyle tüm zamanı evde geçen oyuncu paylaşımında şu satırlara yer verdi:

"Karan'ım... Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında bir sızı saplanıyor kalbime. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki; bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; iyi ki doğdun oğlum, iyi ki... Annen..."


Talat Bulut'tan Fahriye Evcen'e cevap!

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