Fahriye Evcen'den 'Karan'lı paylaşım!

Uzun yıllar sonra TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönen Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman yeni projesiyle ilgili bazen de ailesiyle paylaşımlar yapan güzel oyuncu, son olarak oğlu Karan'la çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi.Evcen oğlu ile verdiği pozun altına şu satırları yazdı:“Sete beni ziyarete gelen bir melek…”