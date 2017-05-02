Fahriye Evcen'den 'Kardeşim Benim' açıklaması!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in yeni filmi 'Kardeşim Benim 2'de rol alacağı yönünde haberlere açıklık getirdi.

Magazin - 02 Mayıs 2017 10:52
Fahriye Evcen'den 'Kardeşim Benim' açıklaması!
Burak Özçivit başrollerini Murat Boz ve Aslı Enver ile paylaştığı 'Kardeşim Benim' filminin ikincisini çekmek için kolları sıvadı. Başarılı aktörün devam filminde sevgilisi Fahriye Evcen'e de rol vereceği iddia edilmişti. Önceki gün bir mekanda çıkışı görüntülenen çift bu haberlere açıklık getirdi. Gelen soru üzerine Fahriye Evcen, "Kardeşim Benim aynı kadroyla devam edecek. Ben filmde yer almayacağım" dedi.

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