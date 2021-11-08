Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sekiz yıl önce 'Çalıkuşu' adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, oğlu ve eşiyle çekilen karesini yayınladı.35 yaşındaki Fahriye Evcen, paylaşımına; "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum" notunu düştü. Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçisi olan oyuncunun gönderisine; binlerce beğeni ve yorum geldi.