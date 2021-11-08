Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sekiz yıl önce 'Çalıkuşu' adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, oğlu ve eşiyle çekilen karesini yayınladı.
"SİZİ SEVİYORUM"
35 yaşındaki Fahriye Evcen, paylaşımına; "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum" notunu düştü. Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçisi olan oyuncunun gönderisine; binlerce beğeni ve yorum geldi.
Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu!
Uzun yıllar sonra TRT1 ekranlarında yayınlanacak 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman yeni projesiyle ilgili bazen de ailesiyle paylaşımlar yapan güzel oyuncu, son olarak oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'le verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
08.11.2021 16:44 Magazin